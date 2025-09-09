Lucho Rodríguez atualiza lista de maiores vendas do Nordeste

A venda de Lucho Rodríguez foi negócio de impacto e o Bahia fez história. O negócio que levou o atacante uruguaio para a Arábia Saudita se tornou a maior venda da história do Nordeste. Confira a lista, que tem outra negociação da equipe de Salvador, uma do Sport e duas do Fortaleza.

Ranking:

1º Luciano Rodríguez Bahia Neom (ARS) R$ 139,3 milhões

2º Pedro Lima Sport Wolverhampton (ING) R$ 61 milhões

3º Hércules Fortaleza Fluminense R$ 29 milhões

4º Jhoanner Chávez Bahia Lens R$ 25,7 milhões

5º Moisés Fortaleza Cruz Azul (MEX) R$ 24,5 milhões

Fórmula que já deu certo antes

Nos últimos dois anos, o Bahia realizou duas outras vendas notáveis. Em 2024, a equipe realizou a maior venda da história do futebol nordestino até então, vendendo Chávez ao Lens, da França, por 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Em 2023, quando adquiriu o jogador, o Tricolor de Aço pagou R$ 18 milhões, o que significa um lucro de aproximadamente R$ 7 milhões - Lucho vinha de duas temporadas de sucesso no país vizinho.

No começo deste ano, o Bahia também fez uma grande venda que marcou a história do clube. Após adquirir o atacante Biel em 2022, cria do Fluminense, por R$ 10 milhões, o Tricolor vendeu o atleta em fevereiro de 2025, ao Sporting de Portugal, por 8 milhões de euros (R$48 milhões). O lucro foi de aproximadamente R$ 38 milhões.

Até aqui

Lucho Rodríguez chegou ao Bahia no ano passado. Foram sete gols e uma assistência em 22 partidas em 2024. Nesta temporada, contudo, foram 13 gols e duas assistências em 47 jogos antes da transferência para o futebol saudita. E o atacante deixa o Bahia exatamente depois do título da Copa do Nordeste. Ele passou em branco no segundo jogo da decisão contra o Confiança (ES), mas deixou a marca dele na primeira partida.