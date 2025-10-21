MotoGP acerta com novo patrocinador para três categorias

A MotoGP anunciou uma nova parceria comercial para o ano que vem. Trata-se da empresa petroquímica e de energia Repsol. Pelo vínculo firmado, a companhia será a fornecedora oficial de lubrificantes para as categorias Moto2 e Moto3. Já na categoria principal, ela será patrocinadora principal de um grande prêmio - ainda não definido - na temporada.

- Esta nova parceria com a MotoGP representa um passo significativo em nossa estratégia global de crescimento. Estamos entusiasmados em retornar ao esporte e poder demonstrar a qualidade e o desempenho de nossos lubrificantes em um ambiente tão exigente - celebrou Clara Velasco, diretora da Repsol, que tem histórico de parceria com a categoria. E a dirigente completou:

- Este acordo nos permite continuar inovando e melhorando nossos produtos para oferecer o melhor aos nossos clientes.

Dan Rossomondo foi outro a se manifestar. Ele é diretor comercial da Dorna Sports, detentora dos direitos da MotoGP:

- Fãs que já amam a MotoGP conhecerão a Repsol por sua reputação no esporte por excelência e sucesso, então estamos orgulhosos em ver a Repsol retornar. Sabemos que, como fornecedora de lubrificantes para a Moto2 e Moto3, os pilotos e equipes receberão tecnologia de alta qualidade, e é uma ótima notícia ver a marca assumir o patrocínio principal de um Grande Prêmio e colocar seu nome nas pistas - destacou o dirigente, antes de concluir:

- À medida que a MotoGP continua sua trajetória de crescimento impressionante, não há momento melhor para dar as boas-vindas à Repsol como parceira oficial e escrever um novo capítulo juntos - completou, citando "novo capítulo" pelo histórico de apoio da marca em anos e anos anteriores, e de formas distintas.