Fora de Campo

Hat-trick de Vitor Roque em Palmeiras x Internacional viraliza: ‘Tá em choque?’

Camisa 9 foi destaque do confronto no Allianz Parque

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
18:48
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras saiu na frente do placar na partida contra o Internacional, deste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o atacante Vitor Roque foi responsável por três dos quatro gols marcados pela equipe de Abel Ferreira no confronto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A repercussão da atuação do atacante foi grande. O primeiro gol do camisa 9 aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava três minutos quando a defesa do Internacional afastou um escanteio, mas na sobra o Palmeiras seguiu no atacante com uma ação de Felipe Anderson, que achou Vitor Roque, na área, para marcar.

Posteriormente, o "Tigrinho" voltou a balançar as redes do Allianz Parque em mais duas oportunidades. Uma aconteceu aos 23 minutos, quando Flaco López achou Facundo Torres livre na área colorada, o camisa 17 poderia ter chutado para o gol de Rochet, mas foi generoso ao servir o companheiro.

Nos acréscimos, Vitor Roque completou o hat-trick. Aos 46 minutos, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa colorada em uma cobrança de falta. O paraguaio escorou a bola para a área, onde estava Vitor Roque para marcar novamente. Veja a repercussão abaixo:

