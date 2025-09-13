Hat-trick de Vitor Roque em Palmeiras x Internacional viraliza: ‘Tá em choque?’
Camisa 9 foi destaque do confronto no Allianz Parque
O Palmeiras saiu na frente do placar na partida contra o Internacional, deste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o atacante Vitor Roque foi responsável por três dos quatro gols marcados pela equipe de Abel Ferreira no confronto.
A repercussão da atuação do atacante foi grande. O primeiro gol do camisa 9 aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava três minutos quando a defesa do Internacional afastou um escanteio, mas na sobra o Palmeiras seguiu no atacante com uma ação de Felipe Anderson, que achou Vitor Roque, na área, para marcar.
Posteriormente, o "Tigrinho" voltou a balançar as redes do Allianz Parque em mais duas oportunidades. Uma aconteceu aos 23 minutos, quando Flaco López achou Facundo Torres livre na área colorada, o camisa 17 poderia ter chutado para o gol de Rochet, mas foi generoso ao servir o companheiro.
Nos acréscimos, Vitor Roque completou o hat-trick. Aos 46 minutos, Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa colorada em uma cobrança de falta. O paraguaio escorou a bola para a área, onde estava Vitor Roque para marcar novamente. Veja a repercussão abaixo:
