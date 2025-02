Quase mais de dois anos depois de desembarcar nos Estados Unidos para defender o Inter Miami, Lionel Messi segue impactando sua equipe e a liga norte-americana dentro e fora de campo. O craque argentino foi um dos principais responsáveis pela valorização milionária do clube e da MLS no período.

continua após a publicidade

A plataforma Sportico realizou um levantamento que aponta um crescimento de mais de US$ 600 milhões (ou R$ 3,4 bilhões pela cotação atual) no valor de mercado do Inter Miami desde a chegada de Messi. Comandado por David Backham, o clube era avaliado em US$ 585 milhões e já na primeira temporada saltou para US$ 1 bi.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Atualmente, o clube da Flórida tem valor de mercado de US$ 1,2 bilhão, quase R$ 7 bilhões, segundo os dados da Sportico. As receitas também foram diretamente impactadas pela contratação. No recorte de quase dois anos, Backham viu o Inter Miami Saltar dobrar as arrecadações e chegar US$ 190 milhões (R$ 1 bilhão), o maior faturamento do país.

Uma das alavancas esportivas conquistadas pela equipe foi a trajetória vitoriosa que começou a ser construída no futebol dos Estados Unidos. Por ser um clube recente, o Inter Miami buscava começar a escrever sua história dentro de campo e teve em Lionel Messi o principal líder técnico nas competições. O clube foi campeão da League Cup, campeonato que conta com times americanos e mexicanos, pela segunda vez na história, com direito a gol de Messi na final contra o Nashville.

continua após a publicidade

Audiência e valorização da transmissão

Por não ser o principal esporte praticado nos Estados Unidos, o futebol e a MLS não ocupam o topo da tabela nos valores investidos pela audiência e direitos de transmissão das competições. Por outro lado, a presença de Messi atraiu olhares famosos de dentro e fora do campo para acompanhar as partidas do Inter Miami e, consequentemente, de outros clubes tradicionais do país. Atletas como LeBron James e a atriz Selena Gomez já foram vistos mais de uma vez acompanhando partidas do argentino.

Não à toa, a liga norte-americana valorizou 18% em suas receitas e é a competição que mais cresce nos EUA nos últimos anos. A SponsorUnited foi a responsável pelo estudo. O "efeito cascata" gera uma possibilidade maior da MLS conseguir negociar melhores contratos de transmissão, envolvendo partidas que têm "peso internacional" por terem jogadores de renome e que pagam melhores contratos para os clubes da liga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último contrato como detemtora das transmissões, a Apple TV+ fechou acordo de exclusividade de US$ 2,5 bilhões (R$ 14,3 bi) por dez anos, ou seja, US$250 milhões (R$ 1,4 bi) por cada ano, quase o triplo do que se pagava antes de 2023.

Além dos EUA, outros mercados consumidores apontaram um crescimento na audiência dos jogos, principalmente na América Central e do Sul, em países como Peru, Panamá e Honduras, que tambem receberam jogos de pré-temporada do Inter Miami.