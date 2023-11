Vini Jr estrela campanha de patrocinador para o mês da consciência negra

Reconhecido mundialmente pelo talento com a bola no pé e pelo ativismo fora de campo, Vini Jr é o protagonista da nova campanha da Vivo para o mês da consciência negra. O atacante brasileiro é embaixador da marca desde agosto de 2022.



Na peça publicitária, o atleta dá o tom de toda a campanha e conta que almeja um tempo que seja só de alegria. Para ocupar a internet com sorrisos negros, a empresa reuniu influenciadores pretos formadores de opinião que aportam autoridade, relevância e alcance ao tema e pediu que eles contassem um momento de felicidade deles.



