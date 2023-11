Vini Jr, Rodrygo e Endrick já se apresentaram à Seleção Brasileira e estão na Granja Comary para iniciar a preparação para os jogos da quinta e sexta rodadas das Eliminatórias da Copa. Na quinta-feira, dia 16, o Brasil enfrenta a Colômbia, no Metropolitano Barranquilla, às 21h (de Brasília). Na terça, 21 de novembro, a Seleção vai medir forças com a Argentina, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).