No confronto da Champions League, Rodrygo cortou a bola para Brahim Díaz abrir o placar, antes de Vini Jr. dobrar a vantagem no segundo tempo e depois servir Rodrygo para o terceiro gol. Esses gols fizeram com que os brasileiros chegassem a 17 gols cada na Liga dos Campeões, tornando-se os maiores artilheiros brasileiros do Real Madrid na competição.