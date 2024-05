Vendas da nova camisa do Corinthians mais do que dobram em relação a 2023

Em apenas cinco horas após o lançamento do novo uniforme do Corinthians, a ShopTimão, loja online oficial do clube e operada pela Netshoes, registrou aumento de 123% nas vendas da nova camisa II do time - na comparação com o mesmo período de comercialização em 2023.



O sucesso do modelo todo preto feito pelo time é tão grande que, mesmo na comparação à soma das vendas dos modelos I e II do ano passado, a número II de 2024 tem um total 31% maior.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp