Vasco fecha patrocínio máster com site de apostas; veja valores

O Vasco está próximo de anunciar seu novo patrocinador máster. De acordo com o "ge", a SAF do Cruzmaltino fechou, nesta semana, o acordo com uma casa de apostas e terá um dos maiores contratos comerciais do futebol brasileiro.



O nome da empresa é mantido em sigilo e será revelado nos próximos dias. No entanto, sabe-se que o contrato será válido por 18 meses - até o fim de 2025 - e pode render até R$ 115 milhões, no total, ao Vasco.



