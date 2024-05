Quanto custa ir para a final da Champions League? Veja preço de ingresso e passagens

A final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund acontece no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres. Mas, afinal, quanto custa no total para acompanhar a partida in loco?



O Lance! Biz fez uma simulação dos gastos principais – excluindo alimentação – para um torcedor brasileiro. Foram apuradas as despesas totais com ingressos, passagens e hospedagem.



🛫 PASSAGENS AÉREAS



O primeiro gasto é com o transporte aéreo. Em uma busca em sites de venda de passagens, realizada nesta quinta-feira (9), o voo mais em conta de ida e volta para Londres, partindo de São Paulo ou Rio de Janeiro, custava R$ 7 mil, com escalas e 18 horas de duração.