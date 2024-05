Semifinal da Champions League: veja ranking dos atletas mais bem pagos

PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid e Bayern de Munique decidem, nesta semana, quem serão os dois finalistas da Champions League 2023/24. Os quatro elencos reúnem astros do futebol com salários milionários. Mas, afinal, quais são os atletas mais bem pagos nesta fase?



O líder do ranking - de forma disparada - é Kylian Mbappé, que recebe cerca de R$ 32,6 milhões por mês no PSG. Harry Kane, o segundo mais bem pago, tem um salário mensal de R$ 11,3 milhões no Bayern de Munique.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp