Sem contratro com a Band, Vasco fecha acordo de transmissão para o Carioca 2024

O acordo entre Vasco e CazéTV inclui, pelo menos, seis jogos que o clube fará como mandante na Taça Guanabara, a primeira fase do Estadual. Entre eles, está o clássico contra o Flamengo, válido pela sexta rodada.



Caso o Cruz-Maltino avance para as semifinais e finais, as partidas em casa também serão exclusivas do canal de streaming.