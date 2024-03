Qual é o salário de Antony no Manchester United?

💰 O salário de Antony no Manchester United



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do futebol, Antony recebe um salário bruto anual de 10,4 milhões de libras (cerca de R$ 66,5 milhões) no Manchester United. A remuneração mensal, portanto, está na faixa de R$ 5,5 milhões.



Com contrato até o fim da temporada 2026/27, o atacante receberá um total de 52 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões) durante a passagem pelo clube inglês.



