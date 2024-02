Saída de Mbappé do PSG pode causar prejuízo milionário ao futebol francês; entenda

Em setembro, quando começou a negociar com empresas de mídia, a liga esperava atingir € 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) com a venda dos direitos nacionais e internacionais. Diante da incerteza sobre o futuro de Mbappé, nenhuma empresa aceitou pagar os valores pretendidos.



De acordo com o jornal As, a permanência do craque em Paris contribuiria com € 140 milhões (R$ 750 milhões) na venda dos direitos televisivos para a Liga Francesa. Sem Mbappé, os valores poderiam cair em até 20%.



O Canal +, detentor dos direitos de transmissão há mais de duas décadas, não fará oferta para renovar a parceria, alegando que “o rugby é mais interessante que o futebol” para os seus clientes.



Vale lembrar que, no ano passado, o futebol francês já viveu um forte revés, depois que Neymar, Messi, Sergio Ramos e Verratti deixaram o Paris Saint Germain. Sem Mbappé, a Ligue 1 ficaria sem o único trunfo que tem para continuar a atrair clientes televisivos.