Quanto custa um comercial de 30 segundos no Super Bowl?

Entre as empresas que toparam o pagamento milionário estão algumas velhas conhecidas do mercado brasileiro, como Hellmann's, PepsiCo, Booking.com, Doritos, Kia, M&M, Uber e Google, por exemplo.



➡️ Estádio do Super Bowl é o segundo mais caro do mundo



Ao todo, mais de 70 empresas devem anunciar durante o último jogo do campeonato. CBS e Paramount são as emissoras responsáveis por transmitir o Super Bowl deste ano nos Estados Unidos.