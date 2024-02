Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, deixa Nike e anuncia novo fornecedor de material

- Esta colaboração é uma prova das nossas ambições partilhadas e da nossa dedicação em tornar o Al-Nassr uma potência do futebol, não apenas no Arábia Saudita, mas também no cenário internacional - comentou o CEO do Al-Nassr, Guido Fienga.



A parceria é parte da estratégia da Adidas em incentivar o futebol na Arábia Saudita. Além do Al-Nassr, a marca tem contrato com a Federação Saudita de Futebol (SAFF) e uma parceria com a Sela, companhia local e patrocinadora máster do Newcastle.