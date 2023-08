Maracanã é o segundo estádio com mais jogos no Brasil em 2023; veja ranking

Maracanã fica atrás apenas do Florestão, no Acre



✔️ O levantamento da Pluri, que leva em consideração os jogos até o fim de julho, apontou 49 partidas disputadas no Maracanã nos sete primeiros meses de 2023. Em agosto, foram mais sete duelos, totalizando 56 até o momento.



✔️ O estádio, que já recebeu partidas com mando de Flamengo, Fluminense e Vasco, será palco de mais uma série de jogos até o fim do ano, incluindo a final da Libertadores, em 4 de novembro.