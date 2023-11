Torcedores do mundo inteiro poderão ser donos de um clube na Espanha; saiba como

Um clube em que os torcedores tenham controle total e ajudem diretamente nas decisões da diretoria. É com esta proposta que a empresa f2o Sports, com base nos Estados Unidos, iniciou sua primeira campanha de crowdfunding regulatório sob sua subsidiária Fan to Owner.



A iniciativa permitirá que fãs de todo o mundo participem da propriedade do primeiro time que será adquirido pelo grupo f2o Sports – um time de futebol na Espanha.



