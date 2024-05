Quem ganha mais? Compare contratos da Adidas com Flamengo e clubes europeus

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta semana, o novo contrato de patrocínio da Adidas, fornecedora do material esportivo. O novo vínculo vai até o fim de 2029 e deverá render entre R$ 70 milhões e R$ 90 milhões por ano ao clube.



Mas, afinal, como esse acordo se compara com os contratos da marca alemã com os clubes europeus? Abaixo, o Lance! Biz mostra a comparação e revela quais times recebem mais ou menos que o Flamengo.



