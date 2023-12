Quem é o dono do Manchester City, rival do Fluminense na final do Mundial de Clubes?

Não há dados oficiais, mas estima-se que a fortuna de Mansour esteja na casa de US$ 30 bilhões (R$ 145 bilhões). Membro da família real dos Emirados Árabes, sua riqueza é advinda principalmente dos negócios relacionados ao petróleo. Ele também é acionista da Ferrari.



Cabe destacar que o futebol está entre os principais empreendimentos do magnata. Além de ser dono do Manchester City, ele também é proprietário de outros 12 clubes que fazem parte do City Football Group.