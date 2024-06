Quanto custa ir para a Copa América nos Estados Unidos de última hora?

Falta apenas uma semana para o início da Copa América 2024! A partir da próxima quinta-feira (20), as melhores seleções da Conmebol e da Concacaf vão se enfrentar em busca do título do torneio que será sediado nos Estados Unidos. Mas, afinal, quanto custa para um brasileiro acompanhar o evento in loco?



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp