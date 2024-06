Salários, fortunas… Veja as cifras milionárias por trás das finais da NBA

💸 Salários (Spotrac):

(valores anuais médios)



1. Jaylen Brown (BOS) - US$ 57,2 milhões (R$ 303 milhões)

2. Luka Doncic (DAL) - US$ 43 milhões (R$ 228 milhões)

3. Kyrie Irving (DAL) - US$ 40 milhões (R$ 212 milhões)

4. Jrue Holiday (BOS) - US$ 33,6 milhões (R$ 178 milhões)

5. Jayson Tatum (BOS) - US$ 32,6 milhões (R$ 173 milhões)

6. Kristaps Porzingis (BOS) - US$ 30 milhões (R$ 159 milhões)