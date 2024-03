Qual foi a audiência das duas primeiras provas da F1 em 2024?

A Fórmula 1 2024 retorna ao seu cronograma tradicional, com a corrida no domingo (24) na Austrália, após as duas provas inaugurais da temporada - GPs do Bahrein e da Arábia Saudita - terem sido disputadas aos sábados em respeito ao Ramadã. A etapa será realizada durante a madrugada brasileira, no circuito Albert Park, em Melbourne, o que pode ser mais um desafio em relação à audiência no Brasil, que vem patinando. Mas, afinal, qual foi a audiência das duas primeiras provas do ano?