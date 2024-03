Qual o valor do ingresso de Brasil x Inglaterra em Wembley?

Duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial, Inglaterra e Brasil se enfrentam neste sábado (23), a partir de 16h (de Brasília), em Wembley - e a expectativa é de casa lotada. Mas, afinal, quanto custam os ingressos para a partida amistosa?



À venda desde novembro de 2023, as entradas variavam entre 35 e 75 libras - o equivalente a R$ 220 e R$ 474 - no site oficial do estádio. Havia também um número limitado de ingressos com preços de 85 libras (R$ 530) e 110 libras (R$ 685).



