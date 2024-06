Qual é o salário de Wirtz, autor do 1° gol da Euro 2024, no Bayer Leverkusen?

Mas, afinal, quanto o jovem recebe no clube alemão? E quanto ele vale no mercado da bola? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores mais importantes sobre Wirtz.



💰 Salário de Florian Wirtz



De acordo com o site Capology, Wirtz recebe um salário bruto de € 4,5 milhões (R$ 26 milhões) por temporada no Bayer Leverkusen. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 2,2 milhões.



Além do valor fixo, o contrato do meia inclui bônus de € 3 milhões (R$ 17,3 milhões) por ano caso ele cumpra determinadas metas.