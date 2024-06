Saiba quanto custa acompanhar o Brasil nos primeiros jogos da Copa América

- Temos as melhores opções e preços para torcedores montarem seus pacotes com hotéis, transportes, ingressos e outras experiências na Copa América. Nesta semana, fechamos um grupo de dez torcedores brasileiros que acompanharão a Seleção durante toda a 1ª fase e outro de quase 20 executivos do mercado financeiro que vão passar 10 dias em Las Vegas e assistir a três jogos. Estão torcendo para o chaveamento colocar o Brasil para jogar lá também nas quartas de final, além do jogo contra o Paraguai (pela 1ª fase). Estamos comprometidos em fazer parte e ajudar a entregar a melhor Copa América de todos os tempos - destaca Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.



