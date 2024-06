Fatal Model revela decisão importante com o Vitória; entenda

Em comunicado oficial, a Fatal Model anunciou a desistência de prosseguir com a compra dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, que passaria a se chamar "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos. A decisão, tomada após diversas reuniões com o E.C. Vitória, se baseia na dificuldade em garantir a menção do novo nome do estádio pela grande mídia.