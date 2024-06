Campeão da NBA recebe premiação em dinheiro? Entenda regras e veja valores

Além do pagamento em cada fase, a NBA também leva em consideração a classificação da temporada regular, com um bônus adicional para o time de melhor desempenho, que foi o Celtics. Caso o título seja confirmado, cada jogador de Boston vai faturar US$ 804 mil (R$ 4,3 milhões).



Com o vice, o Dallas Mavericks receberia um pagamento total de US$ 5,9 milhões (R$ 31,7 milhões) e cada jogador teria direito a US$ 393 mil (R$ 2,1 milhões).