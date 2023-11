Qual a relação entre o valor de mercado e a posição das seleções nas Eliminatórias?

No caso brasileiro, a seleção é a mais valiosa do torneio, mas ocupa a terceira posição. Ou seja, está duas posições abaixo do "esperado".



Já a Venezuela é uma surpresa positiva. Tendo apenas o oitavo elenco mais valioso, a seleção Vinotinto ocupa atualmente a quarta posição na tabela - uma variação de quatro colocações para cima.



As outras seleções tiveram uma variação mínima de uma posição para cima ou para baixo. Peru e Bolívia, as duas seleções menos valiosas, ocupam as últimas posições na tabela.