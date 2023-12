Quais são os elencos mais valiosos do Brasil? Veja ranking final de 2023

Destaques do ranking:



➤ A diferença do Palmeiras para os rivais se deve principalmente à presença de Endrick, que está avaliado em R$ 240 milhões e é o atleta mais valioso no país.



➤ O Athletico-PR perderá posições na próxima atualização do ranking. O motivo é a saída de Vitor Roque para o Barcelona, que está programada para acontecer em janeiro de 2024.



➤ O elenco rebaixado do Santos é o 9º mais valioso do país. O valor é impulsionado pelo atacante Marcos Leonardo.



