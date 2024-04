Qual o tamanho da disparidade financeira entre Palmeiras e Flamengo?

Principais forças do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo vivenciam uma rivalidade crescente nos últimos anos. Além de títulos e vitórias, os torcedores dos dois times gostam de medir forças em outros quesitos, inclusive quando o assunto é dinheiro.



Por isso, antes do confronto pela terceira rodada do Brasileirão, que acontece às 16h deste domingo (21), no Allianz Parque, o Lance!Biz apresenta números financeiros do Verdão e do Mengão.



