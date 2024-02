Quais clubes europeus faturam mais com venda de camisas e merchandising? Veja ranking

A maior parte do faturamento dos clubes vem dos direitos de transmissão e acordos de patrocínio. Outras importantes fontes de receita, no entanto, são a venda de camisas e o merchandising. E, neste quesito, ninguém fatura mais que o Barcelona na Europa.



De acordo com o último relatório emitido pela Uefa, o time catalão arrecadou € 179 milhões (R$ 961 milhões) em 2023. Um dos motivos do sucesso foram as coleções inovadoras e ativações que mesclaram outros mercados, fruto da parceria com o Sportify.



