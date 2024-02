Elenco do Botafogo vale 11 vezes mais que o do Aurora; veja valores

Botafogo e Aurora decidem, nesta quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a vaga na terceira fase da Libertadores 2024. E, se depender dos valores de mercado dos elencos, o favoritismo é amplamente brasileiro.



De acordo com o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola, o grupo de jogadores do Alvinegro é quase 12 vezes mais valioso que o do clube boliviano. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores.



