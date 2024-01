Onde assistir ao Campeonato Carioca 2024? Entenda a divisão dos direitos de transmissão

Como aconteceu a divisão dos direitos?



Parceira da Ferj, a agência Brax Sports Assets comprou os direitos de transmissão de 11 dos 12 clubes do Campeonato Carioca. A única exceção foi o Vasco, que, apoiado pela Lei do Mandante, preferiu negociar os direitos de forma individual e direto com as emissoras.



De um lado, a Brax fechou acordos com Band e canal GOAT, que poderão transmitir quase todas as partidas do torneio.



As empresas só não têm os direitos dos jogos do Cruz-Maltino como mandante, que serão exibidos no SBT (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (streaming) e Premiere (PPV).