Negócio de bilhões: China reencontra a Fórmula 1 em um novo patamar

A Fórmula 1 chega, neste fim de semana, à quinta etapa da temporada 2024, que será realizada em Xangai, na China. O circuito recebeu sua última corrida da categoria em 2019. Nos anos seguintes, por conta da pandemia, o percurso foi retirado do calendário.



Dentro do contexto, a cidade chinesa é um dos principais centros da economia global. De acordo com o prefeito da cidade, Gong Zheng, o crescimento do PIB de 2023 foi de 5%, atingindo o valor de 4,72 trilhões de yuans (US$ 664 bilhões). Paralelamente, grande parte dos valores apresentados estão ligados às indústrias focadas em tecnologia e inovação, áreas que influenciam no automobilismo.



