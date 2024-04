Premiação da NBA 2024: veja valores pagos aos jogadores nos playoffs

Disputar os playoffs da NBA não é apenas uma conquista esportiva, mas também financeira para os jogadores. Afinal, eles embolsam uma boa grana da liga norte-americana de basquete. Um levantamento do site “Sportico” mostrou os detalhes.



Ao todo, as 16 franquias dos playoffs vão dividir um total de US$ 33,7 milhões (R$ 175 milhões) nesta temporada. As cifras dependem da fase alcançada por cada equipe e variam de US$ 452,7 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) até US$ 12,1 milhões (R$ 63,4 milhões).



