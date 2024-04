Quanto o brasileiro João Fonseca faturou em premiação no ATP de Bucareste?

O tenista brasileiro João Fonseca parou nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste. O jovem de 17 anos ficou perto de chegar a uma semifinal de um torneio ATP pela primeira vez, mas tomou uma virada diante do chileno Alejandro Tabilo.



Ainda assim, a participação no torneio na Romênia trará uma recompensa financeira para Fonseca. De acordo com o site da ATP, ele faturou US$ 17,5 mil (cerca de R$ 91 mil) por ter chegado até as quartas de final do evento.



