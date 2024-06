NBA se aproxima de acordos bilionários com gigantes da mídia

Embora com menos jogos, o acordo com a Disney pagaria cerca de US$ 2,6 bilhões por ano, mais do que o US$ 1,5 bilhão do contrato atual, e manteria a transmissão das finais. O acordo com a ESPN permitirá que a empresa transmita os jogos em seu novo serviço de streaming, previsto para 2025, e também incluirá os direitos de transmissão da WNBA.