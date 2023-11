Ranking de público da Série B do Brasileirão 2023: veja os clubes com maiores médias

Criciúma, Juventude e Atlético-GO - os três clubes que subiram ao lado do Vitória - ficaram na primeira metade do ranking de público pagante. No outro extremo da lista, Tombense e Londrina foram as únicas equipes com médias inferiores a 1 mil.



Os jogos com maiores públicos



Além de ter a maior média, o Vitória teve oito dos 10 melhores públicos pagantes da Série B. No entanto, os dois jogos com mais torcedores nas arquibancadas foram do Ceará na Arena Castelão.