Mesmo com Mbappé e Endrick, Real Madrid não terá elenco mais valioso do mundo

As novidades fazem o Real Madrid superar o Arsenal (R$ 6,7 bilhões) e assumir o posto de segundo elenco mais valioso do mundo, apenas atrás do City, que já tem um elenco avaliado em R$ 7,6 bilhões.



Cabe destacar também que a saída de Mbappé fará o PSG despencar no ranking. O clube francês, que era o quarto colocado, passa a ter apenas o oitavo elenco mais caro do futebol mundial (veja abaixo o top 10).