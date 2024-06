De onde vem o dinheiro do Real Madrid? Veja as principais fontes de receita

💰 Marketing e Comercial: R$ 2,3 bilhões



A principal fonte de receita do Real Madrid é a linha comercial. Na soma de patrocínios, licenciamentos e vendas de produtos, o clube faturou € 403 milhões (R$ 2,3 bilhões) na temporada 2022/23.



Neste cálculo, entram os contratos com Adidas, Fly Emirates e HP, por exemplo. Este tipo de receita representa 44% do faturamento total.



➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!