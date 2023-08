O Fundo árabe é comandado pelo polêmico príncipe Mohammed Bin Salman, acusado pela CIA de ter mandado matar Jamal Khashoggi, jornalista e opositor da monarquia saudita. Essa acusação atrasou a aquisição do Newcastle por 305 milhões de libras (cerca de 2,2 bilhões de reais), mas mesmo com o apelo da esposa do jornalista assassinado e por parte da torcida dos Magpies de não liberarem a venda do clube, a Premier League e o governo britânico deram sinal verde para a compra.