Lance! Biz explica: Por que os Jogos Pan-Americanos não terão transmissão na TV?

Os direitos de transmissão do Pan, desta vez, serão exclusivos do Canal Olímpico do Brasil, mantido pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), e da Cazé TV, que fechou uma parceria com o comitê. Abaixo, o Lance! Biz explica o motivo.



➡️ Choque de realidade: 25% do Manchester United custa mais que todas as SAFs brasileiras somadas



Falta de exclusividade afasta emissoras



Representantes da PanAm Sports, empresa que organiza a competição, tentaram negociar os direitos de transmissão do Pan com emissoras, como Globo e ESPN, mas não tiveram sucesso.