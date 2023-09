Paysandu anuncia novo patrocínio: site de acompanhantes vai estampar frente da camisa

O investimento do Fatal Model no futebol brasileiro não é novidade. Em 2022, a empresa patrocinou outros clubes no país, caso do Globo (RN), Portuguesa (RJ) e Altos (PI), na Copa do Brasil. Em fevereiro deste ano, se tornou o maior patrocínio da história do Vitória para a propriedade das mangas. No último mês, a empresa decidiu ampliar o patrocínio até o fim de 2024 e agora estampa a parte frontal da camisa rubro-negra.



- Fechamos com a maior plataforma do segmento no Brasil e uma das maiores do mundo. A cada ano, o Paysandu consegue expandir seu leque de parceiros e patrocinadores e alcançar novos mercados. Mais uma vez, nós estamos atrelados a uma grande marca nacional que é o Fatal Model - celebrou Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.