Lance! Biz explica: O que é sportswashing?

Outros exemplos de sportswashing



Nos últimos anos, o sportswashing ficou muito associado aos países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos. A prática, no entanto, é antiga e tem exemplos desde a década de 1930.



➤ Itália como sede da Copa do Mundo de 1934. País vivia governo fascista comandando por Benito Mussolini e queria mostra a superioridade em relação aos demais países, além de alguma divulgação internacional.



➤ Berlim como sede dos Jogos Olímpicos de 1936.Hitler discursou na cerimônia de abertura e usou o evento para propagar o discurso fascista.



➤ Bahrein e Abu Dhabi como sede de GP da Fórmula 1



➤ Compra do Manchester City por Sheikh Mansour (2008). Ele é irmão do atual presidente dos Emirados Árabes Unidos, que é uma monarquia absolutista. Os investimentos no futebol inglês seriam uma forma de limpar a imagem do país entre os países democráticos



➤ Compra do PSG pelo Emir do Qatar (2011). O país também é governado por uma monarquia absolutista e convive com denúncias de violação dos direitos humanos. Assim, o esforço para ligar a imagem do país ao esporte é visto como estratégia de marketing.



➤ Rússia como sede da Copa do Mundo de 2018. O país é acusado de perseguir e prender adversários políticos, atacar a liberdade de expressão, perseguir minorias religiosas classificando-as como grupos terroristas, perseguir defensores de direitos humanos, entre outros.



➤ Qatar como sede da Copa do Mundo de 2022