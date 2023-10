Premiação da Libertadores: quanto vale a vaga na final?

Fluminense e Inter decidem, nesta quarta-feira (4), quem será o primeiro finalista da Libertadores 2023. No quinta, será a vez de Palmeiras e Boca decidirem o outro classificado à decisão. Além de manter vivo o sonho do título, a vaga vale muito dinheiro para os times envolvidos.



A classificação para a final garante uma premiação mínima de US$ 7 milhões (R$ 36 milhões, na cotação atual). Este é o valor destinado ao vice-campeão do torneio. Em caso de título, a premiação sobe para US$ 18 milhões (R$ 93 milhões).



