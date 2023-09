- O futebol é uma paixão nacional e, ao mesmo tempo, uma excelente plataforma para atuarmos com a melhor bebida esportiva do mercado. Com o patrocínio ao Atlético e ao Cruzeiro, fortalecemos nossa atuação no Estado de Minas, que é muito importante para a marca, e chegamos a um terço dos times da série A - declarou José Luiz Sinti, gerente nacional de patrocínios do Grupo Petrópolis.