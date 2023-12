Brasileirão 2023 bate recordes históricos de público e bilheteria; veja números

Maior média de público da história



Com mais de 9,7 milhões de pagantes em 380 jogos, o Brasileirão 2023 chegou ao fim com uma média de 25.686 espectadores por partida. De acordo com a CBF, este é número sem precedentes para o torneio cujo recorde pertencia a edição de 1983, com 22.953 por jogo.



Em relação ao Brasileirão de 2022, o público pagante total registrou um aumento de 25%. A volta de clubes gigantes, como Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, que estavam na Série B no último ano, foi determinante para esta evolução.