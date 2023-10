Investidores formalizam bloco comercial com clubes da Liga Forte e do Grupo União

Life Capital Partners e Serengeti Asset Management deram mais um passo para a compra dos direitos comerciais de parte do Brasileirão. Em conjunto com os clubes da Liga Forte Futebol (LFF) e do Grupo União, os investidores concluíram os termos e regras relativos à governança do bloco comercial, agora com todos juntos sob as mesmas diretrizes.



No acordo, que tem fechamento previsto para outubro, os investidores pagarão um total de R$ 2,6 bilhões aos clubes. Em contrapartida, receberão 20% das receitas comerciais geradas por este bloco no Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos, a partir de 2025.



