Cinco pontos administrativos que explicam o sucesso do Red Bull Bragantino no Brasileirão

2. Forte atuação no mercado



Com o dinheiro da Red Bull, o Bragantino se tornou um dos clubes mais ativos no mercado de transferências. Entre 2019 e 2022, o Massa Bruta investiu R$ 400 milhões na compra de direitos federativos e econômicos de atletas.



Em 2023, o investimento foi de cerca de R$ 55 milhões, mantendo o clube entre os mais gastadores da Série A.



Ao mesmo tempo em que recebe empréstimos milionários da Red Bull, o Bragantino vê a sua dívida disparar. No fim de 2022, por exemplo, ela já era superior a R$ 530 milhões. O endividamento crescente, no entanto, não preocupa, pois é justamente com a marca matriz.